Цена биткоина впервые превысила 66 тысяч долларов

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Как отмечает журнал Forbes, криптовалюта дорожает после запуска в Соединенных Штатах первого биржевого биткоин-фонда. Это повлияло на оптимизм инвесторов по поводу цифровых активов. Предыдущий рекорд стоимости биткоина был достигнут в апреле.

Концепция системы была опубликована еще в 2008 году, но пик популярности отмечается лишь в последние годы. Эмиссия биткоина ограничена. К сегодняшнему дню большая часть криптовалюты уже добыта.