В работе Instagram произошел глобальный сбой

Согласно данным сайт DownDetector, который отслеживает деятельность интернет-сервисов, жалобы поступают из США, Канады, России, Великобритании, Испании и Италии. В основном у пользователей возникают проблемы с приложением.

В этом месяце крупные сбои в работе социальной сети происходили же трижды. Из-за неполадок, возникших в начале месяца, сервисы, принадлежащие компании Facebook, не работали на протяжении шести часов.