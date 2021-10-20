Первая и вторая ракетки мира Джокович и Медведев могут не сыграть на Открытом Чемпионате Австралии по теннису

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Даниил Медведев могут не сыграть на Открытом Чемпионате Австралии по теннису. Оба не собираются прививаться.

Не прошедшие полную вакцинацию спортсмены визу не получат либо их ждет две недели карантина. Именно такой жесткой была фраза, сказанная премьером штата Виктория Даниэлем Эндрюсом, который добавил, что вирусу все равно какая ты ракетка мира и сколько у тебя Больших Шлемов.

Не все равно сербскому теннисисту с 20 титулами, который вообще не хочет разглашать свой статус, поэтому вопрос о своем приезде в Мельбурн Джокович оставил открытым, хотя заметил, что это его любимый турнир.

Россиянин Даннил Медведев говорит, что не собирается прививаться по причинам связанным с историей своей детской вакцинации. У половины игроков мужского тура и 40 процентов женского есть свои поводы противиться. Между тем, пока не известно и какие именно вакцины признают австралийские власти. Российская федерация тенниса находится с коллегами в плотной переписке, чтобы выяснить, если ли среди препаратов российский Спутник.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января 2022 года.