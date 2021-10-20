Израильские исследователи выдвинули предположение, что третья доза вакцины против коронавируса может быть последней

И далее не нужно будет прививаться каждые полгода или год.

Газета Jerusalem Post пишет, что на фоне исследований о том, что действие вакцины ослабевает через четыре-шесть месяцев, так называемая «бустерная» доза делает именно то, что и подразумевает ее название: она усиливает антитела и обеспечивает лучшую защиту от вируса, говорится в статье (перевод сайта Инопресса). – Еще одна причина, которая, по всей видимости, требует повторных уколов, связана с различными вариантами коронавируса. При этом, отмечают израильские ученые, частота мутаций вируса КОВИД-19, по сравнению с вирусом гриппа, в 3-4 раза меньше, что является хорошей новостью. Помимо этого, уверены исследователи, даже когда количество антител ослабевает, вакцина по-прежнему дает хороший вторичный иммунный эффект. Здесь важно не забывать о предназначении прививки: она направлено на предотвращение серьезного протекания инфекции, а не инфекции как таковой. Кроме этого, ревакцинация призвана предотвратить и передачу вируса другим людям.

В интервью израильскому изданию руководитель лаборатории молекулярной вирусологии медицинского университета Тель-Авива заметил, что вакцинация от коронавируса может проводиться в режиме, аналогичном детским вакцинам, которые вводятся трижды и не более. Еще одна идея, которая также поддерживает тезис о сокращении числа вакцинаций от КОВИДа, связана с изменением расписания введения сыворотки: было установлено, что трехнедельный интервал между первой и второй дозами Phizer’а, например, значительно менее эффективен, чем 12-недельный. Теперь, считают вирусологи, когда третью вакцину вводят через шесть месяцев, можно предположить, что дополнительных вакцинаций уже не понадобится.

Израильские ученые также установили, пишет Jerusalem Post, что каждая «бустерная» доза формирует лучший иммунный ответ организма как с точки зрения количества, так и качества антител, чем предыдущая.