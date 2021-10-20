Президент России Владимир Путин распорядился выплатить компенсации бизнесу во время нерабочей недели

Компании получат выплаты в размере одного МРОТ на каждого работника.

Вице-премьер Андрей Белоусов предложил перечислить компаниям, наиболее пострадавшим от коронавируса, единовременную выплату. Так, предприятия общепита, спорта, культуры, организации досуга и развлечений получат по одному МРОТу на каждого работника. Напомню, что минимальный размер оплаты труда в этом году равен тринадцати тысячам рублей. В общей сложности на поддержку бизнеса в нерабочую неделю из бюджета потратят 27 миллиардов рублей. Даже такая небольшая помощь в условиях сильного падения выручки пойдёт компаниям на пользу, считает петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.

Предприниматели могут на самом деле получить только часть МРОТа, если объём выплаты будут рассчитывать из количества нерабочих дней. Таким образом бизнес получит три тысячи рублей вместо тринадцати, объясняет главный редактор портала для бизнеса «Своё дело плюс» Лилия Агаркова.

Выплаты бизнес сможет получить с 15 ноября по 31 декабря.