Редакция «КП» готова нести залог за журналиста Геннадия Можейко, который находится в белорусском СИЗО

Редакция «Комсомольской правды» готова нести залог за журналиста Геннадия Можейко, который находится в белорусском СИЗО. Главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин сообщил, что следствию будут предложены все варианты ходатайств, связанных с возможностью освобождения Можейко из-под стражи, цитирует Сунгоркина Telegram-канал «Спутник». Можейко задержан в рамках уголовного дела об экстремизме. В середине октября Минский городской суд постановил оставить обвиняемого под стражей.

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров называет Можейко заложником режима Лукашенко.

Шкляров добавил, что в белорусских тюрьмах сейчас находятся сотни российских граждан.