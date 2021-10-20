Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова «За свободу мысли»

Главной правозащитной премией Евросоюза в этом году отметили Алексея Навального. Её присудили с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Навальный настойчиво сражается с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило свободы и почти жизни, отметил в твиттере глава Европарламента. Дэвид Сассоли отметил огромную храбрость главного критика Кремля и напомнил российским властям требования Запада: Навальный должен быть немедленно освобождён. Его на премию выдвинули Европейская народная партия — крупнейшая в Европарламенте, а также третья по числу депутатов фракция «Обновить Европу». Помимо Навального, как уточнили в Европарламенте, было ещё два претендента на награду.

Навальный, который уже 275 дней находится за решёткой, через своих адвокатов пока не комментировал присуждение премии. Один из его соратников политик Владимир Милов в твиттере назвал награду очень сильным посланием российскому президенту от Свободной Европы. По мнению Милова, оно отправлено как нельзя в нужное время и в правильное место. Как пишет Милов нет сомнений, что Владимир Путин узнав о награждении оппозиционера «пришёл в ярость в своём бункере».

Навальный в этом году был удостоен целого ряда престижных международных правозащитных наград. В их числе премии Женевского форума по правам человека и демократии, а также фонда Бориса Немцова. Денежную часть премии Немцова – 10 тысяч евро – политик передал семьям нескольких политических заключённых, в том числе своим соратников. Напомним, что премия имени диссидента, учёного, правозащитника Андрея Сахарова вручается с конца 80-х годов прошлого века. Её призовой фонд — 50 тысяч евро. Среди лауреатов премии в разные годы были советская и российская правозащитница Людмила Алексеева, украинский режиссёр Олег Сенцов, первый президент ЮАР Нельсон Мандела. В прошлом году премией «За свободу мысли» отметили целый ряд белорусских оппозиционеров.

Вручение премии пройдет 15 декабря. Пока не известно, кто заберёт награду, предназначенную Алексею Навальному.