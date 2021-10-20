Столичный суд признал блогера Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовал его

Сам Дудь на заседание суда не явился, а его адвокат комментировать ситуацию до оглашения решения отказался. В результате судья Зюзинского суда столицы Екатерина Слюзова обязала блогера выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за факты пропаганды употребления наркотических средств в двух интервью. Между тем, во время заседания адвокат Ильнур Шарапов просил прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Защитник также напомнил, что в каждом своем видеоролике Юрий Дудь предупреждает об опасности употребления наркотиков. Теперь же решение будет обжаловано.

Административное дело было возбуждено по инициативе Лиги безопасного интернета и лично ее директора, члена Общественной палаты и дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной. Ранее она утверждала, что независимая экспертиза подтвердила, что в интервью с украинским блогером Иваном Рудским (более известным под псевдонимом Ивангай) и реп-музыкантом Алишером Моргенштерном говорилось о наркотиках в излишне положительном ключе.

После приговора Юрию Дудю предложила повысить штрафы за пропаганду запрещенных веществ.