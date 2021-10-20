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18:09, 20 октября 2021

Россия не будет направлять своих специалистов по безопасности в Афганистан для охраны своего посольства

Россия не будет направлять своих специалистов по безопасности в Афганистан для охраны своего посольства и гуманитарной помощи, которая поставляется в эту страны, сообщил спецпредставитель президента Замир Кабулов. Ранее российские дипломаты исключили возможность военной помощи нынешним властям Афганистана.
Делегация движения «Талибан» приехала в Москву для переговоров по ситуации в Афганистане. Напомним, движение признано террористическим и запрещено в России. Российские представители заявляют, что на переговорах обсуждался вопрос международного признания «талибов», но это станет возможным, если «талибы» оправдают ожидания международного сообщества, прежде всего, что касается соблюдения прав человека.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что террористы пытаются воспользоваться внутренними проблемами Афганистана.
Лавров добавил, что смена власти в Афганистане – это свершившийся факт, и альтернативы сложившемуся балансу сил нет.

В Кремле переговоры с «талибами» называют вынужденной мерой в условиях кризиса в Афганистане и вокруг него. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что ситуация в Афганистане имеет все признаки гуманитарной катастрофы.

Кстати, в сегодняшних переговорах в Москве не участвовала делегация США. В российском МИДе сообщили, что новый американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.


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