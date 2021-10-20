Российские власти сегодня объявили о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими. Президент Владимир Путин одобрил соответствующую инициативу правительства.

Путин также предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по коронавирусу. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно.

По официальным данным, в России второй день подряд максимум смертей от коронавируса. Умерли еще 1 028 человек. Выявлено свыше 34 тысяч новых случаев заражения. По данным вице-премьера Татьяна Голиковой, в 27 регионах страны занято более 90% больничных коек для пациентов с ковидом. Она назвала критичной смертность от коронавируса в 18 регионах.

Голикова также призвала ужесточить антикоронавирусные меры на всех видах транспорта.

Правительство обещает помочь бизнесу в связи с введением нерабочих дней. Потери оцениваются в 60 миллиардов рублей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в частности, предложил выплатить предприятиям среднего и малого бизнеса один МРОТ на одного занятого.

Белоусов добавил, что выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.

Любые ограничения для бизнеса сейчас критичны, сказал «Эху» владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.

По оценке Миронова, жесткие ограничения не так страшны заведениям, ассортимент которых позволяет успешно работать на вынос.



Поддержка, о которой объявили власти, не компенсирует потери бизнеса в период нерабочих дней, к тому же непонятно насколько этот период затянется, сказала «Эху» общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

Татулова также считает, что сейчас нужно позволить предпринимателям, которые хотят расторгнуть договор аренды, сделать это без штрафов и компенсаций.