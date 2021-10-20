Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией

По данным прокуратуры республики, вечером 28 сентября в порт города Поти из Украины прибыл паром. Спустя сутки с его борта съехал большегруз. Через несколько десятков метров он остановился, и из прицепа вышел Михаил Саакашвили. Экс-главе государства в эти часы предъявлю обвинение в незаконном пересечении границы.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в преддверии муниципальных выборов. Поскольку в его отношении заведено несколько уголовных дел, а по некоторым уже вынесены приговоры, он находится в тюрьме. Саакашвили называет преследование политическим. Он объявил голодовку.