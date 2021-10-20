Бизнесмен Татулова: Говорить об эффективности мер поддержки бизнеса на фоне ограничений пока рано

Основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова считает, что говорить об эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса в период нерабочих дней рано, так как непонятно, насколько он затянется. Такое мнение она высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», комментируя объявление периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями для борьбы с новым коронавирусом.

«Говорить о том, эффективны или достаточны ли эти меры сейчас невозможно, потому что никто не понимает, сколько это продлится. Никто не верит в то, что это будет неделя. Предприниматели точно понимают, что скорее всего будет продление, где-то ограничения начнутся раньше. И то, что сегодня говорил президент, регионы сами будут определять, поэтому невозможно сказать точно — где-то это будет месяц, где-то это будет неделя. Сейчас нужно немного времени для того, чтобы понять, что будет в этих указах, что будет в этих мерах, за какой срок выплатят», — сказала предприниматель.

А.Татулова также отметила, что подобная помощь для бизнеса не может быть «всем одинаковая».

Из хорошего, считает А.Татулова, продлены сроки по программе ФОТ 3.0.

«Так как сейчас ситуация критическая, хорошо, что программа будет перезапущена (Минэкономразвития) и будут выдавать еще какие-то кредиты. И хорошо, что сроки возврата по предыдущим кредитам будут перенесены. Надеюсь, что банки это сделают без всяких дополнительных условий.

Надеюсь, что в этот раз людям будут предоставлены полные отсрочки без всяких дополнительных условий», — отметила она.

А.Татулова подчеркнула, что необходимо сейчас предпринимателям, которые хотят расторгнуть договоры аренды, позволить сделать это без штрафов и компенсаций.

«Нужно обязательно дать возможность тем людям, которые хотят расторгнуть договор аренды, сделать это без штрафов, без компенсаций и выплат неустоек. Это важный вопрос, который беспокоит бизнес. И каждый регион должен смотреть по собственной ситуации, какие меры поддержки бизнесу должны будут оказаны», — подчеркнула она.