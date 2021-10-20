Эксперт: Прогресса в ядерных переговорах с Ираном не стоит ожидать в случае сохранения требований по отмене санкций

Прогресса в ядерных переговорах с Ираном не стоит ожидать в случае сохранения требований руководства страны по отмене американских санкций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Сейчас ситуация вновь обострилась в связи с тем, что Иран покинул переговоры в Вене, которые начались в апреле этого года, по возрождению ядерной сделки. Покинул Иран по причине того, что там сменился президент и правительство: к исполнительной власти в Иране пришли радикальные политики.

Предыдущие переговорщики со стороны Ирана, конечно, настаивали на своих интересах, но все-таки были более договороспособные, как мне кажется. Сейчас ситуация изменилась, и Иран требует многого: чтобы США сразу же сняли все санкции в связи с ядерной программой Ирана. Это было бы логично, если бы Иран в мае 2019 года сам не стал практически выходить из сделки де факто, к настоящему моменту все требования документа Иран нарушил. Я думаю, что это нереальный подход, если Иран будет на этом настаивать, то прогресса, как мне кажется, не будет», — сказал он.

В.Сажин отметил, что Иран может пойти на уступки из-за давления американских санкций.

«Как будут развиваться события трудно сказать, но единственный намек на оптимизм заключается в том, что американские санкции, ныне действующие, очень сильно влияют на экономическое положение Ирана, соответственно иранцы должны будут пойти на определенные компромиссы, чтобы одновременно с американцами вернуться в СВПД», — заключил он.

Как ожидается, 21 октября Тегеран вернется за стол переговоров с мировыми державами по восстановлению СВПД. Переговоры проведут в Брюсселе.