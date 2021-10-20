На блогера Руслана Бобиева завели уголовное дело после провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Бобиева и его девушки по статье об оскорблении чувств верующих. Заседание пройдет 28 октября – об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы. Таджикского блогера задержали в конце сентября. Это произошло после того, как он опубликовал в своих социальных сетях Instagram и TikTok фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного.

В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитирует оральный секс. Снимок он сопроводил фразой: трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить. Тогда его арестовали на 10 суток и решили выдворить на родину, так как он пребывает в России нелегально. На его спутницу составили протокол за незаконное ношение полицейской формы. Впоследствии блогер записал видео, где извинился за свой поступок. Где он находится на данный момент – неизвестно.

Бобиеву и его девушке по статье об оскорблении чувств верующих может грозить до двух лет лишения свободы.