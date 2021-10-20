В Москве, по данным СМИ, рассматривают вариант полноценного карантина из-за коронавируса

Как пишет журнал Forbes и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, вариант с закрытием всех заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек, обсуждается в том случае, если на следующей неделе уровень заболеваемости в Москве превысит показатели текущей недели. Так называемый «локдаун» могут ввести с 30-го октября по 7-е ноября. Эти дни в России объявлены нерабочими.
2021-10-20T17:03:43+03:00
2021-10-20T17:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 20 октября 2021
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