Европарламент присудил Алексею Навальному главную награду в области прав человека – Премию имени Андрея Сахарова

О том, что обладателем награды, которую вручают «За свободу мысли» стал Навальный, объявил официальный представитель Европарламента. Он был номинирован двумя комитетами – по иностранным делам и развитию. Премия была учреждена в 1988 году. В прошлом по следам протестов в соседней стране ее получили женщины Белоруссии. Годом ранее лауреатом стал украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и обменянный на украинского же журналиста Кирилла Вышинского, работавшего в Киеве на российское издание.

Помимо Навального в шорт-листе премии Сахарова были 11 афганских женщин и бывшая президент Боливии Жанин Аньес. Официальная церемония вручения состоится 15 декабря в Страсбурге, как она будет проведены в случае с Навальным, отбывающим срок в колонии во Владимирской области неизвестно.