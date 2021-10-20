Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до двадцати пяти

Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в региональном отделении «Единой России». Руководитель проекта «Народный контроль» сказал, что готовит обращение к губернатору, чтобы тот поручил главам муниципалитетов усилить работу с предпринимателями. В основном контрафакт продают в киосках, мелких магазинах и пунктах приема вторсырья, сказали в партии.

В этом месяце массовая гибель от контрафактного спиртного произошла в Оренбургской области. Там умерли тридцать четыре человека.