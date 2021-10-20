США, по данным минобороны, активно модернизируют арсенал ядерного оружия в Европе

В ходе выступления на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу сказал, что Вашингтон действует при полной поддержке союзников по НАТО. Особую озабоченность, подчеркнул министр, вызывает привлечение пилотов неядерных государств-членов блока к учениям по применению тактического ядерного оружия.

Этим летом российские, американские и европейские эксперты выступили с открытым письмом, в котором предупредили о том, что опасность непреднамеренного столкновения ядерных держав возросла.