В Берлине заявили о причастности Москвы к миграционному кризису на белорусской границе

В правительстве ФРГ убеждены, что Минск не мог действовать, как минимум не получая согласия или одобрения от российских властей. Об этом сказал немецкий министр внутренних дел. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее в Польше и Прибалтике объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов. Европейские страны обвинили Минск в организации притока нелегалов из стран Ближнего Востока и Азии.