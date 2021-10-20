Алексею Навальному присудили премию «За свободу мысли» имени Сахарова

Об этом объявила представитель Европарламента. По ее словам, церемония вручения пройдет в середине декабря.

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута европейской народной партией – крупнейшей фракцией Европарламента.

Навальный находится в исправительной колонии. Ему заменили условный срок по так называемому «делу Yves Rocher» на реальный. ФСИН объясняла это тем, что политик нарушал условия испытательного срока. Оппозиционер должен выйти на свободу через два года, однако против него возбуждено еще несколько уголовных дел.