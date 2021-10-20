Теннисистов, не привившихся от коронавируса, не пустят на Открытый чемпионат Австралии

Это первый в сезоне турнир серии Большого Шлема. Такое решение приняли австралийские власти По данным Ассоциации теннисистов-профессионалов, на данный момент 35% игроков-мужчин и 40% теннисисток не прошли полную вакцинацию. В частности, турнир может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович — он выигрывал Australian Open последние три года.

Джокович говорит, что не намерен раскрывать свой статус, независимо от того, вакцинирован он, или нет. Теннисист подчеркивает, что это его личное дело и подобные вопросы неуместны.

