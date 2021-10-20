Движение «Талибан» призвало мировую общественность признать сформированное ими временное правительство Афганистана

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» на встрече в Москве заявили, что впервые в истории Афганистана у страны есть инклюзивное правительство. По их словам, уже сейчас в управлении страной участвуют около 500 тысяч человек. Именно в связи с этим талибы надеются, что мировое сообщество будет сотрудничать с новым кабинетом министров Афганистана. Представитель «Талибана» также подчеркнул, что с территории государства не будет исходить угрозы, а в самой стране ситуация стабильна, кроме того, уверен он, изоляция страны не в интересах кого-либо.

Между тем спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов назвал заявления талибов об инклюзивном правительстве политическим торгом. Он также отметил, что власть «Талибана» будет признана только тогда, когда они хотя бы частично выполнят ожидания мирового сообщества. В частности, речь идет о соблюдении прав человека. Сроки, в которые «Талибан» должен выполнить свои обязательства, решили не устанавливать.

На встречу «московского формата» приглашали и представителей США. Однако в Госдепартаменте приезжать отказались, сославшись на некие «логистические трудности»