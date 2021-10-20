Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на газ

Газовый кризис в Европе отразится и на Газпроме, заявил президент Владимир Путин. По данным министерства энергетики, цены на газ с начала этого года выросли в 3,5 раза.

По данным американского агентства Bloomberg, Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обмен на запуск «Северного потока-2».

Российская сторона дала понять, что она не будет поставлять европейским потребителям дополнительный газ для смягчения нынешнего энергетического кризиса, если не получит что-то взамен. Об этом американское агентство Bloomberg пишет со ссылкой на источники близкие к Кремлю и «Газпрому». По этим данным, Москва согласится увеличить объём поставок, если Германия и Евросоюз официально разрешат начать использовать ветки газопровода «Северный поток-2».

Немецкие регуляторы уже начали рассматривать заявку на сертификацию «Северного потока-2», однако, как отмечали ранее представители властей ФРГ, они не могут принять решение по этому вопросу до конца года.

Проблемы с энергоносителями начались в Европе несколько недель назад. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что ЕС стоит на пороге огромного газового кризиса. По его словам, быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских компаний, ставят многие фирмы в Европе перед выбором — ограничивать производство или переводить траты на потребителей.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по газу и к концу года выйдет на рекордный объем поставок на глобальный рынок.