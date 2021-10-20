Правительство оценивает потери бизнеса в период нерабочих дней в 60 миллиардов рублей

Первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил о мерах поддержки, в частности, предложил выплатить предприятиям среднего и малого бизнеса один МРОТ на одного занятого.

Белоусов добавил, что выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.