Самолет с игроками хабаровского хоккейного клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске вскоре после взлета. Сообщается, что никто не пострадал. Следователи начали проверку. По данным следственного управления на транспорте, командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета из-за неплотно закрытой передней двери самолета. Боинг принадлежит авиакомпании «Якутия».
2021-10-20T15:35:32+03:00
2021-10-20T15:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 20 октября 2021
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