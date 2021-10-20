Самолет с игроками хабаровского хоккейного клуба «Амур» совершил экстренную посадку в Нижнекамске вскоре после взлета. Сообщается, что никто не пострадал. Следователи начали проверку. По данным следственного управления на транспорте, командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета из-за неплотно закрытой передней двери самолета. Боинг принадлежит авиакомпании «Якутия».