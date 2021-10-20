Профессор РГГУ 76-летний Игорь Яковенко остался без квартиры в Москве и сбережений из-за телефонных мошенников

Об этом РБК рассказал адвокат Сергей Худяков.

Злоумышленники под видом сотрудников Центробанка сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия и, чтобы это пресечь, попросили перевести все деньги на другой счет. Затем по этой же схеме они вынудили профессора взять кредит и подписать договор купли-продажи на квартиру. Аферисты объясняли, что хотят взять риелторов-мошенников с поличным. Все это время ему запрещали рассказывать о звонкам близким, чтобы «не сорвать операцию».

Пострадавший написал заявление в полицию и прокуратуру. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

По данным ВЦИОМ, в прошлом году телефонные аферисты и онлайн-мошенники украли у россиян почти 150 миллиардов рублей.