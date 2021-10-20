Пресненский суд Москвы рассмотрит иск КПРФ по электронному голосованию 21 октября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Валерий Рашкин. «Завтра начнется заседание с участием прокуратуры, судов, моих адвокатов. Мы предъявляем претензии к избирательному участку по ДЭГу, будем оспаривать его итоги. Мы считаем, что надо отменять результаты голосования на этом участке и подводить только на том бумажном варианте, который прописан федеральным законодательством. Законодательство московское по ДЭГу и федеральное законодательство по электронному голосованию уже априори не соответствуют друг другу, и только уже по одной этой причине надо его аннулировать. Отсутствие тайны голосования, отсутствие работы и допуска членов участковой комиссии на ДЭГе — они там были наблюдателями, а не участниками подсчета», — сказал он.

Рашкин выразил надежду, что суд допросит организаторов электронного голосования в ходе разбирательства. «Всегда есть надежда, что суд вникнет в процесс, пригласит и допросит участников организации электронного голосования в Москве – это моя надежда. Суды Российской Федерации в этой части в подавляющем большинстве встают на сторону избирательных комиссий, исполнительной власти и не идут на конфликт с ними. Мы настроены решительно дойти до Страсбурга, если мы не найдем правосудия в стране», — заключил он. Коммунисты пытаются оспорить результаты электронного голосования в Москве. Всего в суд подано 32 исковых заявления.