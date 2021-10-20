В Самаре скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший роль профессора Мориарти в знаменитом советском сериале. Виктор Евграфов умер на 74-м году жизни. На киностудии Самарафильм сообщили, что у актера оторвался тромб. Кроме того, уточняется, что он восстанавливался от коронавируса. Чувствовал он себя неважно, во всяком случае в ответ на пожелание выздороветь он ответил «Какое там. Отлетаю от вас». Евграфову было 74 года.

В 1976 году он закончил курс Владимира Андреева а ГИТИСе. За карьеру сыграл около 30 ролей в кино, причем порой выступал в роли каскадера. В 1994 году на съемках фильма в Крыму он получил тяжелую травму и долго восстанавливался. Самым известным из них стал образ профессора Мориарте в знаменитой кино-эпопее о Шерлоке Холмсе. Правда, в фильме он говорил голосом еще одного выдающегося актера Олега Даля.

Виктора Евграфова похоронят на Аллее актеров смарского городского кладбища. Дата станет известна позже.