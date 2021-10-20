Путин: У нас только 2 способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться

У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться, — заявил президент Путин. «Призываю граждан активно прививаться, речь идет о вашей безопасности. У нас надежная и эффективная вакцина», — отметил он. Кроме того, Путин назвал странным, когда люди медлят с вакцинацией от ковида.
2021-10-20T15:09:48+03:00
2021-10-20T15:09:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:09, 20 октября 2021
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