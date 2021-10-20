Руководство «Комсомольской правды» готово внести залог, чтобы их журналиста Геннадия Можейко отпустили из СИЗО

Руководство газеты «Комсомольская правда» готово внести залог, чтобы их журналиста Геннадия Можейко отпустили из СИЗО, пишет агентство Sputnik. Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин рассказал агентству Sputnik. Беларусь, что завтра на рассмотрение следователю будут внесены сразу несколько ходатайств, связанных с возможностью освобождения Можейко. В частности, среди них будет предложен вариант залога. Сунгоркин не стал называть конкретную сумму, однако подчеркнул, что внесут столько, сколько потребует следствие.

Сегодня же, как ожидается, в СИЗО к журналисту «Комсомолки» придет адвокат. Он намерен обсудить с Можейко стратегию защиты. Однако есть опасения, что защитника могут не пустить. Официально ограничения связаны с коронавирусом.

Журналиста белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» арестовали в начале месяца, ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям: разжигание ненависти и оскорбление представителя власти. Согласно республиканскому законодательству, за это предусмотрено наказание от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее, по словам Владимира Сунгоркина, по делу журналиста была назначена лингвистическая экспертиза. Главный редактор отметил, что в материале Можейко о жителе Минска Андрее Зельцере проверят всего несколько фраз.