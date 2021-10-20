С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни по всей территории России. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

При необходимости нерабочие дни можно будет ввести с 23 октября и продлить после 7 ноября, — подчеркнул Путин.