Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты 1 МРОТ на 1 занятого

Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объёме одного МРОТ на одного занятого. С этим к президенту обратился 1-й зампред правительства Андрей Белоусов. Сокращение кассовых оборотов в Москве составило почти 35% при введении QR-кодов, — заявил он. Потери бизнеса в РФ от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки. Потери экономики РФ могут составить до 60 млрд рублей при введении ограничительных мер. Потери экономики РФ могут составить до 60 миллиардов рублей при введении ограничительных мер, — сказал Белоусов.