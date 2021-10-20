Голикова призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан страны воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, чтобы не усложнять ситуацию с коронавирусом. «Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.