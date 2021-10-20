Занятость коек пациентами с коронавирусом превысила 95% в семи регионах РФ

В 27 регионах России занятость коек пациентами с коронавирусом составляет свыше 90%, в семи субъектах страны этот показатель превышает 95%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «На сегодняшний день в РФ развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%», — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.