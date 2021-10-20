Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей России

Голикова предлагает Путину ввести нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести с 23 октября — сказала вице-премьер на заседании президента с членами правительства. Для невакцинированных граждан из групп риска рекомендуется ввести режим самоизоляции. Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов, — отметила она.

В 27 регионах РФ занято более 90% больничных коек для пациентов с ковидом. В России занято 86,6% больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщила Голикова.