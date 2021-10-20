Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за его действий по борьбе с пандемией коронавируса

Президента Бразилии Жаира Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за его действий по борьбе с пандемией коронавируса, — сообщает CNN. Телеканалу удалось ознакомиться с выводами парламентского расследования. Авторы доклада фактически обвинили администрацию Болсонару в половине всех смертей от коронавируса в стране.

Безрассудный подход властей к пандемии подверг бразильцев риску массового заражения, — отмечается в документе.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии с начала пандемии выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 600 тысяч человек.