Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО усилили экономическое и политическое давление на Россию и Белоруссию. По словам Шойгу, это вынудило Москву и Минск принять новую военную доктрину. Шойгу добавил, что военные ведомства двух стран, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период.