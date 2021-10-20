Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО усилили экономическое и политическое давление на Россию и Белоруссию. По словам Шойгу, это вынудило Москву и Минск принять новую военную доктрину. Шойгу добавил, что военные ведомства двух стран, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период.
2021-10-20T14:36:20+03:00
2021-10-20T14:36:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922494-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:36, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...