Дерипаска назвал заброшенными дома в которых накануне американские следователи провели обыски

По его мнению, власти США по-прежнему раскручивают утверждения о якобы колоссальной роли русских в победе Дональда Трампа на президентских выборах пять лет назад. Сотрудники ФБР накануне провели обыски в двух зданиях, в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые связывают с Дерипаской. В окружении миллиардера в свою очередь сказали агентству «Интерфакс», что эти дома принадлежат родственникам бизнесмена. В то же время там подтвердили, что следственные действия были связаны с американскими санкциями в отношении предпринимателя.

Американская печать обсуждает проведенные накануне обыски в домах родственников Олега Дерипаски, российского олигарха, связанного с президентом Путиным. Как сообщает The New York Times, обыски в Нью Йорке и Вашингтоне проводились практически одновременно и были частью расследования ФБР того, нарушал ли алюминиевый магнат санкции, введенные в отношении него Соединенными штатами. Газета указывает, что дома, подвергнутые обыску «принадлежат непрозрачным корпорациям с ограниченной ответственностью. Компания Hestia International, владеющая одним из объектов недвижимости, связана с человеком, который в документах британского суда указан как двоюродный брат» российского олигарха (цитата в переводе сайта Инопресса). Газета USA Today пишет, что в исполнительном уведомлении американского Казначейства Олег Дерипаска фигурирует как подозреваемый в отмывании денег, угрозах жизни его бизнес-конкурентам, нелегальном прослушивании разговоров правительственного чиновника, вымогательстве и связях с организованной преступной группой. По данным издания, в документе Казначейства указаны и другие олигархи и подконтрольные им компании, а также имена семнадцати высокопоставленных российских чиновников. Газета напоминает о финансовых связях Олега Дерипаски с одним из руководителей предвыборного штаба президента Трампа Полом Манафортом и о возникших в связи с этим подозрениях о попытках Москвы повлиять на исход выборов. (материал подготовил Ринат Валиулин)