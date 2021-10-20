В Москве сегодня прошли переговоры по ситуации в Афганистане

В них участвовали представители группировки «Талибан». Их делегация прилетела в российскую столицу впервые после того, как эта группировка захватила власть в республике. Перед началом встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что различные террористические гурппировки, по его мнению, попытаются извлечь выгоду из внутренних проблем Афганистана. Смена власти в этой стране, по мнению Лаврова, это свершившийся факт.

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к переговорам с талибами относятся как к вынужденной мере в условиях кризиса в Афганистане.

Песков добавил, что ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы. Напомним, группировка «Талибан», в России признана террористической и запрещена.