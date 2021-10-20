Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера и журналиста Юрия Дудя по статье о пропаганде наркотиков. Поводом стали два интервью и жалоба дочери сенатора Елены Мизулиной. Решение судья Екатерина Слюзова вынесла без Юрия Дудя. В Зюзинский суд, расположенный неподалёку от метро Профсоюзная, он не приехал. Журналисты перед началом заседания следили буквально за каждым такси, которое подъезжало к инстанции в надежде, что из машины выйдет их коллега. К одному из автомобилей репортёры и операторы даже бросились, полагая что там находится Дудь, впрочем, сделать горячие кадры не удалось. Из такси вышли судебные приставы, удивлённые таким вниманием к ним представителей СМИ. В суд прессу не пустили, сославшись на ограничения из-за ковида. Заседание продлилось около двух часов. На нём адвокат Дудя просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков на том основании, что её не было. Юрист напомнил: в каждом своём выпуске журналист размещает предупреждение: наркотики зло и призывает их не употреблять. Однако судья заняла сторону обвинения и признала блогера виновным, выписав штраф в 100 тысяч рублей. Дудь решение обжалует, сообщил его адвокат Ильнур Шарапов. Напомним, на блогера в МВД пожаловалась глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. К обращению в суд привели интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем, в которых усмотрели пропаганду запрещённых веществ. Отметим, Дудь один из самых популярных блогеров на видеосервисе youtube, у его канала 9,5 миллионов подписчиков.

Рэпера Моргенштерна тот же Зюзинский суд в начале лета уже штрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичной статье. Тогда пропаганду наркотиков усмотрели в клипах на две песни.