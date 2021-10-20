В России новый максимум по суточной смертности от коронавируса

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, скончались 1028 человек. Это уже третий день, когда этот показатель находится выше отметки в тысячу умерших. Ухудшается ситуация и в столице. Как сказал агентству ТАСС вице-мэр Анастасия Ракова, впервые в городе был зафиксирован самый высокий рост по числу заболевших в течение пяти дней подряд. Он составил почти 30%. В то же время Ракова добавила, что за полтора года пандемии медицинская система Москвы адаптировалась к таким условиям.

Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом в НИИ им. Склифосовского не вакцинировались, сказал его директор Сергей Петриков. Он добавил в эфире «Эха», что сейчас их коечный фонд, выделенный для заразившихся коронавирусом, уже заполнен. Петриков предупредил, что отказ от вакцинации равносилен игре со смертью.

Московские власти, по сведениям журнала Forbes, намерены ввести жесткие ограничения в конце октября – начале ноября. Все это могут ввести в Москве в случае, если общее количество выявленных на территории города случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, говорится в проекте указа мэра, который оказался в распоряжении издания.

Любые ограничения для ресторанного бизнеса в Москве будут критичными для отрасли. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. «Любые ограничения для бизнеса на сегодняшний день критичны. Кто-то переживет это, для кого-то это может стать последней каплей. В силу того, что не только ресторанный бизнес, весь бизнес истощен, любые ограничения трудно переживаются. Разговоры про доставку – это стереотип какой-то. Ресторан не может работать на доставку, у нас есть блюда, которые подлежат доставке – это пицца, суши, бургеры, и они занимают больше 90 процентов доставки. А гастрономические блюда практически не берут доставкой, минимальный процент. Если ресторан начинает работать только на доставку, он работает в жуткий минус. Да, если это ресторан направленности пицца, суши, то у него все нормально, но у него и раньше, до пандемии, до локдауна, было все нормально с доставкой. Обычные рестораны не встраиваются в это, какой-то процент они запускают, но это все», — сказал он. При этом Миронов подчеркнул, что официальных заявлений властей относительно ограничений в Москве пока нет. «На самом деле, это слухи, говорят, что закроют, но официальной позиции властей нет такой, никто об этом не говорит официально. Слухи возникают разные постоянно, ориентироваться на них не хотелось бы», — отметил он.

Наиболее плотные толпы людей – традиционно в метро. Усилен ли в московской подземке контроль за ношением масок, изучил корреспондент «Эха Москвы». По его наблюдениям на трех разных станциях трех веток метро, около половины пассажиров проходят без масок, у некоторых они традиционно спущены на подбородок. У большинства маска не закрывает нос, а по новым правилам штраф выписывается не только за отсутствие средств индивидуальной защиты, но и за неправильное их ношение. На входах стоят сотрудники службы безопасности, однако они не вправе останавливать пассажиров, которые нарушают масочный режим. За это отвечают работники оператора перевозок, которых корреспондент увидел только на одной станции. Отличить их можно по форме с красными шевронами, на груди у них специальный значок. Пассажиры, по наблюдениям, надевают маски только, когда в их поле зрения попадает контролер. Один из нарушителей сумел избежать наказания, он просто отказался отдавать паспорт и прошел мимо сотрудников. Большинство людей старшего возраста более ответственно относятся к ношению масок, в отличие от молодежи. Помимо этого, по наблюдениям, на эскалаторах чаще стало звучать напоминание о необходимости надевать маски, а также предупреждения о штрафах. Москвичам, которые пренебрегли мерами противовирусной безопасности в транспорте грозит штраф пять тысяч рублей.