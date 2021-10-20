Жители Красного села обнаружили на незаконно свалке сотни полицейских документов

По словам очевидцев, на всех бумагах сохранились следы огня. Документы из управления МВД по Московскому району Петербурга оказались выброшенными на несанкционированную свалку в лесу недалеко от Красного села. Жители посёлка Ропша выяснили, что она состоит из постановлений об административных правонарушениях и рапортов полицейских. Также люди нашли среди мусора ксерокопии паспортов и водительских прав граждан. Там же лежали и письма из внутренней переписки полиции. Очевидцы предполагают, что выброшенные на улицу документы готовились к отправке в суд. Отметим, что почти на всех полицейских бумагах, оказавшихся на незаконной свалке, сохранились следы огня. Напомним, что год назад в лесу у Красного села обнаружили выброшенные пачки документов Красносельского Управления Федеральной службы исполнения наказаний. По полям кто-то раскидал доверенности и рапорты подполковников и сержантов внутренней службы.

В пресс-службе петербургской полиции, что найденные жители Ропши документы являлись архивными и подлежали уничтожению. В МВД признали, что процедуру провели некачественно, остатки бумаг изъяли.