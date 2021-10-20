Ректор Шанинки Сергей Зуев снова госпитализирован с гипертоническим кризом

Ректор Московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев снова госпитализирован с гипертоническим кризом, — сообщили родственники. Адвокат Сергей Севрук уточнил, что Зуев почувствовал себя плохо еще вчера, когда был у следователя. Ему вызвали скорую, но он отказался ехать в больницу, — сообщает «Интерфакс».

Ректора Шанинки обвинили в хищении 21 миллиона рублей в рамках расследования дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ректор помещен под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение — она требует отправить Зуева в СИЗО.