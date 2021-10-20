Судья Зюзинского суда Екатерина Слюзова оштрафовала блогера и журналиста Юрия дудя на сто тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотиков в интервью с репером Монгерштерном и украинским блогером Ивангаем. Протокол на Дудя составили после жалобы руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, это дочь сенатора Елены Мизулиной.

Сам Дудь не пришел на сегодняшнее заседание. Решение суда не вступило в силу, оно может быть обжаловано апелляционной инстанцией.

Сейчас на YouTube канала Дудя подписаны более 9,5 миллиона человек. Интервью с Ивангаем и Моргенштерном набрали 50 миллионов просмотров.