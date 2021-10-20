Миллиардер Олег Дерипаска назвал дома в США, где накануне прошли обыски, заброшенными

По его мнению, американские власти по-прежнему раскручивают утверждения о якобы колоссальной роли русских в победе Дональда Трампа на президентских выборах пять лет назад.

Сотрудники ФБР накануне провели обыски в двух зданиях, в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые связывают с Дерипаской. В окружении миллиардера в свою очередь рассказали, что эти дома принадлежат родственникам бизнесмена. В то же время там подтвердили, что следственные действия были связаны с американскими санкциями в отношении предпринимателя.