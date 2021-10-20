Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева госпитализировали, пишет агентство РИА «Новости». Руководителя так называемой «Шанинки» были вынуждены отвезли в гражданскую больницу из-за обострения сердечной болезни, утверждает агентство со ссылкой на адвоката Сергея Севрука. По словам защитника, скорую Сергею Зуеву вызвали накануне, когда у него поднялось давление до 200 и случился гипертонический криз.

Ректор «Шанинки» находится под домашним арестом по делу бывшего заместителя министра просвещении Марины Раковой. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей бюджетных денег. В частности, следствие уверено, что университету оплатили работу по проведению ряда теоретических и практических исследований для реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Однако фактически эти задания не были выполнены. Прокуратура не согласна с выбранной мерой пресечения и намерена обжаловать ее в Мосгорсуде через неделю.

Между тем, как пишет журнал Forbes со ссылкой на источники, экспертиза, которая стала основанием для возбуждения против экс-замминистра Марины Раковой и других фигурантов, была готова за месяц до официального заявления МВД.