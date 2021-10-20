В России снова обновлен максимум по количеству летальных случаев от COVID-19 за сутки. В стране скончалось 1028 человек.

В третий раз за пандемию коронавирус унес больше тысячи жизней в день, при том, что максимум по положительным тестам обновлен не был, хотя уже четыре дня подряд COVID-19 фиксируют у более чем 34 тыс. россиян. Четырехзначные показатели отмечаются пока в трех российских регионах. Помимо Москвы и области, это еще и Петербург. В столице после пятидневки с шестью с лишним тысячами заболевших относительное затишье. До этой психологической отметки вирус не добрался. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что сейчас под наблюдением шестисот пятидесяти тысяч медиков находится около миллиона и двухсот тысяч россиян. 255 тысяч из них лечится стационарно. В резерве у системы, которая работает на пределе своих возможностей, остаются всего 20 тысяч коек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 77 из 85 российских регионов заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Подавляющее большинство российских регионов уже ввели принудительную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В первую очередь это касается работников сферы услуг, а также сотрудников госучреждений. Пока такие меры не ввели только в Ингушетии и Калмыкии Тем временем белгородский губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей области сделать прививку от коронавируса. Гладков добавил, что у вакцинированных людей в разы снижается риск заболеть. В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию в том числе для людей старше 60 лет.