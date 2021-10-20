Зюзинский суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей журналиста Юрия Дудя. Судья Екатерина Слюзова рассмотрела административное дело и признала журналиста виновным в пропаганде наркотиков. Это связано с двумя интервью, которые Дудь брал у представителей шоу-бизнеса.
Сам Дудь сегодня на заседание не пришел. Адвокат в начале слушаний, как передает корреспондент «Эха», от комментариев отказался.
Зюзинский суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей журналиста Юрия Дудя
Зюзинский суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей журналиста Юрия Дудя. Судья Екатерина Слюзова рассмотрела административное дело и признала журналиста виновным в пропаганде наркотиков. Это связано с двумя интервью, которые Дудь брал у представителей шоу-бизнеса.