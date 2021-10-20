Зюзинский суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей журналиста Юрия Дудя. Судья Екатерина Слюзова рассмотрела административное дело и признала журналиста виновным в пропаганде наркотиков. Это связано с двумя интервью, которые Дудь брал у представителей шоу-бизнеса.

Сам Дудь сегодня на заседание не пришел. Адвокат в начале слушаний, как передает корреспондент «Эха», от комментариев отказался.