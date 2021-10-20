Специалисты Роспотребнадзора перестали фиксировать превышение концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга. С начала прошлой недели в городе чувствовался запах гари из-за горящего торфяника. Тогда же надзорное ведомство неоднократно сообщало о том, что концентрация вредных веществ в некоторых районах была превышена. На юге уральской столицы вводили режим чрезвычайной ситуации.

В МЧС не исключили, что причиной возгорания мог стать поджог.