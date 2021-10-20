Члены американской Палаты представителей обвинили бывшего советника Дональда Трампа в неуважении к Конгрессу. Комитет по расследованию обстоятельств нападения на здание Конгресса, единогласно проголосовал за привлечение Стива Беннона к ответственности — он отказался сотрудничать со спецкомитетом в отличие от других свидетелей, — подчеркнули члены Конгресса. Ему может грозить штраф или тюремное заключение до одного года.
2021-10-20T12:35:52+03:00
2021-10-20T12:46:03+03:00
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12:35, 20 октября 2021
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