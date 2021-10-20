Члены американской Палаты представителей обвинили бывшего советника Дональда Трампа в неуважении к Конгрессу. Комитет по расследованию обстоятельств нападения на здание Конгресса, единогласно проголосовал за привлечение Стива Беннона к ответственности — он отказался сотрудничать со спецкомитетом в отличие от других свидетелей, — подчеркнули члены Конгресса. Ему может грозить штраф или тюремное заключение до одного года.